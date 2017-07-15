إنتر يوافق على بيع جناحه لمانشستر يونايتد بشرط واحد فقط

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق إنتر الإيطالي قد وافق على بيع جناحه الكرواتي إيفان بيريسيتش إلي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني ولكن مع وجود شرط أساسي من أجل إتمام الصفقة, وهو حصول النادي الإيطالي أيضاً على خدمات اللاعب الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال كجزء من الصفقة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن ذلك الشرط جاء بناءً على طلب من الإيطالي لوتشانو سباليتي مدرب فريق إنتر الجديد, والذي يرغب في بناء فريق قوي من أجل المنافسة وبقوة في الموسم المقبل على المقاعد المؤهلة إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا, وخاصة أيضاً مع رغبة الكرواتي إيفان بيريسيتش نفسه في الرحيل إلي قلعة أولد ترافورد في الصيف الحالي.

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ولعل إختيار اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال يأتي نظراً للمعاناة التي عاشها اللاعب رفقة فريقه مانشستر يونايتد وتحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم الماضي, حيث عانى كثيراً من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء بسبب عدم ثقة المدرب جوزيه مورينيو في إمكانياته, مما كان له الأثر السلبي على مستواه ومعدله التهديفي بعدما أنهى الموسم ويملك في رصيده 8 أهداف فقط على مدار الموسم بأكمله.

وذلك بعكس أولى مواسمه رفقة فريق مانشستر يونايتد والذي شارك فيه في 49 مباراة وسجل 17 هدفاً, علماً بأن ذلك كان تحت قيادة المدرب الهولندي المخضرم لويس فان خال المدرب السابق للفريق.