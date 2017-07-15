سوانزي سيتي يواصل تمسكه بصانع ألعابه الأيسلندي ويرفض عرض إيفرتون

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق سوانزي سيتي قد رفض عرضاً جديداً من فريق إيفرتون الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد مع صانع ألعابه الأيسلندي غيلفي سيغوردسون مقابل مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إدارة نادي سوانزي سيتي أكدت بأنها لن تتخلى عن لاعبها المخضرم في الصيف الحالي سوى في حالة دفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني, وهو ما يستحقه اللاعب في وجهة نظرها بسبب تألقه اللاعب في السنوات القليلة الماضية.

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وبذلك يكون فريق سوانزي سيتي قد رفض حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي 3 عروض تم تقديمها له من أجل صانع ألعابه الأيسلندي غيلفي سيغوردسون, حيث كان العرض الأول قد تم تقديمه من جانب فريق إيفرتون والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني, أما العرض الثاني فكان من جانب فريق ليستر سيتي الإنجليزي والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, فيما كان العرض الآخير من جانب فريق إيفرتون أيضاً والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

هذا ومن المتوقع أن يحسم نادي إيفرتون الصفقة في خلال الأيام القليلة القادمة, وذلك بسبب الرغبة الكبيرة من جانب الهولندي رونالد كومان مدرب فريق التوفيز في ضم اللاعب إلي صفوف فريقه من جهة, ومن جهة أخرى لرغبة إدارة النادي في مواصلة تدعيم صفوف فريقها في الصيف الحالي من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها في الموسم المقبل.