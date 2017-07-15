البدري يرفض رحيل حجازي ويُهدد بالرحيل عن القلعة الحمراء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد رفض تماماً فكرة التخلي عن مدافع الفريق أحمد حجازي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك عقب العديد من الأنباء التي صدرت في الأونة الآخيرة والتي أكدت أن المدافع أحمد حجازي بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وعقب تلك الأنباء إجتمع المدرب حسام البدري مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر, وأكد الكابتن حسام البدري في ذلك الإجتماع بأنه لا يرغب في أن يرحل أي لاعب عن صفوف المارد الأحمر في الفترة الحالية من أجل خوض تجربة الإحتراف, وذلك نظراً للعديد من التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

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وقام الكابتن حسام البدري أيضاً بتهديد مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه سوف يرحل عن النادي في حالة إستمرار موافقة مجلس الإدارة على رحيل اللاعب أحمد حجازي إلي الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف الحالي, ولعل ما يجعل موقف المدرب حسام البدري قوياً بعض الشئ أنه وصلته عدة عروض مُغرية من أندية عربية مما قد يجعل مجلس إدارة النادي الأهلي يتراجع عن قراره من أجل الحفاظ على إستقرار الفريق.

وخاصة وأن المارد الأحمر مُقبل على مرحلة في غاية الأهمية سيُنافس فيها على لقب كأس مصر ولقب دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية والسوبر المصري إضافة إلي إنطلاقة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2017 – 2018 م.