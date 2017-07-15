تشيلسي يُقدم عرضاً خيالياً من أجل ضم مهاجم يوفنتوس

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قدم عرضاً خيالياً إلي فريق يوفنتوس الإيطالي وصلت قيمته إلي مبلغ 88 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني المخضرم غونزالو هيغواين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك في ظل إقتراب المهاجم الإسباني دييغو كوستا من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني في الصيف الحالي, وذلك بإتجاه فريقه السابق أتليتكو مدريد الإسباني بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

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وبالرغم من أن هذه الأخبار قد تبدو سعيدة للغاية بالنسبة لأنصار نادي تشيلسي, إلا أنها تبدو مُقلقة للغاية أيضاً بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية منذ يوم أمس أن الفريق اللندني بات على مشارف التعاقد رسمياً مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني, مما يوحي للجميع بأن سيناريو صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قد يتم إعادته من جديد.

حيث كان فريق تشيلسي قريباً من التوقيع رسمياً مع المهاجم روميلو لوكاكو, ولكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خطفه منه في اللحظات الآخيرة وتعاقد معه في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, وهو الأمر الذي قد يحدث أيضاً مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ والذي قد يتجه إلي فريق ميلان الإيطالي في نهاية المطاف.

أما بالعودة إلي العرض المُقدم للمهاجم غونزالو هيغواين فيبدو أنه صعباً للغاية أن تتخلي إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي عن لاعبها في الصيف الحالي وبعد موسم واحد فقط من التعاقد معه, حيث سجل رفقة فريق السيدة العجوز في الموسم الماضي 32 هدفاً في جميع المسابقات كما ساهم أيضاً في فوزه بالثنائية المحلية.