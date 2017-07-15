الزمالك يواصل تدعيم صفوفه من أجل إعادة بناء الفريق

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضي المصرية أن فريق الزمالك قد تعاقد بشكل رسمي مع صانع الألعاب أحمد داودا لاعب فريق مصر المقاصة, وذلك بعقد يمتد لمدة 3 مواسم سيقضيها اللاعب في القلعة البيضاء إنطلاقاً من الموسم المقبل.

وبذلك واصلت إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي, وذلك من أجل إعادة بناء الفريق من جديد بعد الخيبات التي تعرض لها في الفترة الآخيرة خلال الموسم الحالي, حيث خسر فريق الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز لصالح غريمه التقليدي فريق الأهلي, وليس ذلك فحسب بل فقد أيضاً مركز الوصافة في ترتيب الدوري وبالتالي إكتفى فقط بالتأهل إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في العام المقبل.

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وإضافة لذلك فإنه قد تم إقصائه من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي 2017 م بعدما حل أخيراً في ترتيب مجموعته الثانية, والتي ضمت كلاً من فريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق أهلي طرابلس الليبي وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي.

وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي للتحرك بشكل سريع في الميركاتو الصيفي الحالي, حيث تعاقد النادي حتى الآن مع أربعة لاعبين وهم المهاجم المتألق كابونجو كاسونجو وبنيامين أشيمبونج وأحمد مدبولي وأحمد داودا, وفي إنتظار المزيد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة حتى يعود الفريق إلي أفضل حالاته من جديد, وخاصة وأنه مازال يُنافس على لقب كأس مصر إضافة إلي البطولة العربية للأندية التي ستبدأ في شهر يوليو الحالي.