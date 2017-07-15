لجنة الحكام تؤكد وصول طاقم تحكيم موقعة الكلاسيكو غداً الأحد

Advertisements

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم أن طاقم التحكيم الذي عينته لجنة الحكام من أجل إدارة موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين فريق الأهلي وغريمه فريق الزمالك سوف يصل يوم غداً الأحد إلي مدينة الأسكندرية.

هذا وكانت لجنة الحكام قد قامت في وقت سابق بتعيين طاقم تحكيم أجنبي من أجل إدارة موقعة القمة 114 بين قطبي الكرة المصرية, وذلك تفادياً لحدوث أي أزمة بين الطرفين في المباراة نظراً للأجواء المتوترة التي تعيشها الكرة المصرية مؤخراً بسبب أداء الحكام المصريين في مباريات الدوري المصري الممتاز, ولقد قامت لجنة الحكام بإخيتار طاقم تحكيم إسكتلندي يقوده الحكم الرئيسي ويليام كولوم.

Advertisements

هذا وسوف تُقام موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك في يوم الأثنين المقبل والموافق السابع عشر من شهر يوليو الحالي, وذلك على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الآخير من عمر الدوري المصري الممتاز, علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبالرغم من أن المباراة لا تُعد هامة تماماً من الناحية الحسابية بالنسبة لكلاً من الطرفين, إلا أن تُعد مهمة للغاية من الناحية التاريخية نظراً للعداوة الكروية الكبيرة بين قطبي الكرة المصرية كما هو معروف دائماً عن أي موقعة كلاسيكو تُقام في أي مكان في العالم.