مدرب أرسنال يؤكد بقاء مبابي في موناكو في الموسم المقبل

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أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أن المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي سوف يبقى رفقة فريقه في الموسم المقبل, وذلك عقب العديد من الأنباء التي صدرت في الأونة الآخيرة من جانب وسائل الإعلام العالمية والتي أكدت بدورها أن المهاجم كيليان مبابي سيرحل عن فريق الإمارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت مؤخراً إلي أن كبار الأندية الأوروبية ترغب في الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الواعد في الصيف الحالي, ويأتي على رأسها كلاً من فريق ريال مدريد الإسباني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي وفريق أرسنال الإنجليزي, علماً بأن جميع تلك الأندية قدمت عروضاً خيالية من أجل ضم اللاعب والتي وصلت قيمتها إلي أعلى من مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

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وفي المقابل لم تُعارض إدارة نادي موناكو تماماً فكرة التخلي عن لاعبها الواعد وتركت له القرار لوحده, ولكن المهاجم كيليان مبابي يُدرك جيداً أنه في سن الثامنة عشر من عمره وبالتالي فإنه لا يضمن حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لأي نادي من الأندية المهتمة به, وخاصة وأن هذه الأندية جميعاً تمتلك نجوماً من الطراز الرفيع على مستوى الخط الهجومي وتحديداً في مركز المهاجم الصريح.

وبكل تأكيد لن يرغب كيليان مبابي في أن يكون حبيساً لمقاعد البدلاء طوال الموسم المقبل, وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.