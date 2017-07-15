ليفربول يُقدم عرضاً جديداً إلي لايبزيغ من أجل لاعبه الغيني

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كشفت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي قد قدم عرضاً جديداً إلي فريق لايبزيغ الألماني وصلت قيمته إلي مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الغيني نابي كيتا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, علماً بأن إدارة نادي لايبزيغ قد رفضت في الأسبوع الماضي عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني من جانب فريق ليفربول أيضاً.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن إصرار إدارة نادي ليفربول على الظفر بخدمات اللاعب الغيني في الصيف الحالي يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز, حيث يُحاول المدرب الألماني أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة من أجل الإستعداد الأمثل للموسم المقبل.

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وخاصة وأن الفريق ينتظره العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, حيث سيكون مُطالباً من جانب جماهيره في المقام الأول بضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن الجميع في مدينة ليفربول يُدرك صعوبة ذلك جيداً في الموسم المقبل تحديداً نظراً لقوة المنافسين والتدعيمات التي يقومون بها حالياً.

ومن جهة أخرى أيضاً فإن الفريق سيكون على موعد مع عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر أغسطس المقبل, علماً بأن تأهله إلي دور المجموعات من عمر المسابقة الأعرق أوروبياً سوف يفتح له الباب أمام إجراء المزيد من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي.