تعرف على تاريخ مواجهات كلاسيكو الكرة المصرية

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يستعد كلاً من قطبي الكرة المصرية فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك لموقعة القمة المرتقبة بينها, والتي ستُقام في يوم الأثنين المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الحالي وذلك ضمن مباريات الأسبوع الآخير من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2016 – 2017 م, علماً بأن المباراة سوف تُقام على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولكن قبل القمة 114 بين قطبي الكرة المصرية نستعرض لكم في هذا التقرير تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين فريقي الأهلي والزمالك على مستوى جميع المسابقات المحلية والأفريقية, والبداية مع مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث إلتقى الطرفان في 113 مناسبة سابقة, وعاد الفوز في 41 مباراة منها للمارد الأحمر في مقابل إنتصار لفريق الزمالك فيما حسم التعادل 47 مباراة بينهما.

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أما في مسابقة كأس مصر فسبق للطرفين وأن إلتقيا في 31 مناسبة, وعاد الفوز في 16 مباراة منها للمارد الأحمر في مقابل 10 إنتصارات لفريق الزمالك فيما حسم التعادل 5 مباريات فقط, وعلى صعيد بطولة كأس السوبر المصري تواجه الطرفان في 5 مباريات فاز فريق الأهلي منها في 4 مباريات في مقابل إنتصار وحيد لأبناء القلعة البيضاء.

أما على صعيد المسابقات الأفريقية فقد تواجه الطرفان في 9 مناسبات سابقة, وعاد الفوز في 5 مباريات منها للمارد الأحمر في مقابل إنتصار وحيد فقط لفريق الزمالك فيما حسم التعادل 3 مباريات بينهما, مما يؤكد حقيقة واحدة فقط وهي تفوق المارد الأحمر تاريخياً على غريمه الفارس الأبيض بصورة واضحة للغاية.