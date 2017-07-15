ملخص مباراة موناكو وستوك سيتي الودية

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حقق فريق موناكو الفرنسي الفوز على حساب نظيره فريق ستوك سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين, وذلك في إطار مباراة ودية ضمن المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول وبالرغم من محاولات فريق موناكو الخطيرة في البداية, إلا أن فريق ستوك سيتي هو من تمكن من إفتتاح التسجيل وذلك عبر مهاجمه الجديد سايدو براهينو عند الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

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ولكن وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر المباراة ضغط فريق موناكو بقوة على منافسه بحثاً عن تعديل النتيجة بشكل سريع, وعند الدقيقة الرابعة والثلاثين تحقق له ما أراد حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء نفذها لاعبه البرازيلي فابينيو بنجاح, ولكن رد فريق موناكو لم يقتصر على ذلك فحسب فعند الدقيقة التاسعة والثلاثين تمكن فريق الإمارة من إضافة ثاني أهدافه في اللقاء وهذه المرة عبر لاعبه آلان ماكسيم ليضع فريقه في المقدمة.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق ستوك سيتي من تعديل النتيجة بشكل مُبكر للغاية وتحديداً عند الدقيقة السابعة والأربعين ليُعيد المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد, ولكن فريق موناكو عاد للتقدم مرة أخرى في النتيجة وهذه المرة عبر مهاجمه النمر الكولومبي راداميل فالكاو عند الدقيقة السابعة والستين.

ولم يكتفِ فريق موناكو بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف, وعند الدقيقة السبعين نجح في تحقيق ذلك بعدما سجل له دورام الهدف الرابع حاسماً من أمر المباراة بشكل نهائي.