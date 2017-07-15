حسام البدري: مباراة الزمالك مهمة وهدفنا تحقيق الفوز

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أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مباراة فريقه المقبلة أمام الغريم فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو الكرة المصرية تُعد في غاية الأهمية بالنسبة لأبناء القلعة الحمراء, وذلك بالرغم من أن المارد الأحمر قد حسم أمر لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال 39 في تاريخه.

وفي سياق حديثه أيضاً أكد الكابتن حسام البدري أن موقعة الكلاسيكو لا تخضع دائماً للحسابات, لآنها قمة كروية ولها أهمية كبير لكل من جمهور الفريقين وأيضاً لها أهمية تاريخية كبيرة جداً, مما يجعل الفوز هو هدف كل فريق في هذه المباراة المرتقبة, وأضاف الكابتن حسام البدري أيضاً أن حسم فريقه لبطولة الدوري لا يعني أنه لن يهتم بالمباراة أو سيُشرك التشكيلة الإحتياطية, مؤكداً أنه سيخوض القمة بكامل عناصر فريقه الأساسية حتى يستفيد منها فنياً بأفضل صورة ممكنة قبل التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

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ومن جهة أخرى شدد الكابتن حسام البدري أيضاً على أهمية الفوز أو عدم الخسارة تحديداً, حتى يتمكن الفريق من الحفاظ على رقمه القياسي في الموسم بعدم تلقيه لأي خسارة في الدوري المصري الممتاز في 34 مباراة على التوالي, علماً بأنها ستكون المرة السابعة التي يُحقق فيها فريق الأهلي ذلك الإنجاز الكبير.

هذا وسوف تُقام المباراة يوم الأثنين المقبل على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الآخير من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز, وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.