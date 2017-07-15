تشيلسي يتعاقد رسمياً مع متوسط ميدان موناكو الواعد

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أعلن فريق تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع متوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي, وذلك بعقد يمتد لمدة 5 مواسم سيقضيها اللاعب في العاصمة الإنجليزية لندن, علماً بأن قيمة الصفقة قد وصلت إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني على أن يرتدي اللاعب الرقم 14 مع فريقه اللندني.

وبذلك يكون فريق تشيلسي قد نجح في حسم ثالث صفقاته الرسمية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر, والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, ليبقى الآن أنصار الفريق اللندني في إنتظار تعاقد فريقهم مع مهاجم من الطراز الرفيع يُمكنه قيادة الخط الهجومي للبلوز في الموسم المقبل, وخاصة مع الرحيل المرتقب لمهاجم الفريق دييغو كوستا في الصيف الحالي.

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وكان الفرنسي تيموي باكايوكو يُعد واحداً من الأهداف الرئيسية للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز, ولم يكن أيضاً التعاقد معه أمراً سهلاً بعد المفاوضات الطويلة والمعقدة التي إستمرت تقريباً لمدة أسبوعين من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي, ولعل ما زاد من تعقيد حسم الصفقة في الأونة الآخيرة أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد دخل على الصراع من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

ولكن يبدو أن رغبة تيموي باكايوكو كانت هي العامل الحاسم في إنتقاله لصفوف فريق تشيلسي, وبالتالي بات الآن من المتوقع إنتقال الصربي نيمانيا ماتيتش إلي فريق مانشستر يونايتد في خلال الأيام القليلة القادمة.