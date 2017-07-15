روما يقترب من التعاقد رسمياً مع الثعلب الجزائري

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق روما الإيطالي بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع صانع الألعاب الجزائري رياض محرز لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني وخاصة بعد موافقة اللاعب الجزائري على بنود عقده الشخصية مع نادي الذئاب.

ولكن وفي الوقت ذاته أشارت التقارير أيضاً إلي أن العائق الوحيد الآن من أجل حسم الصفقة هو إدارة نادي ليستر سيتي, والتي أكدت بأنها لن تتخلى عن لاعبها الجزائري سوى في حالة دفع مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن عرض نادي روما الأول من أجل اللاعب قد وصلت قيمته إلي مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني.

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ولعل السبب في المطالب المالية المرتفعة من أجل التعاقد مع رياض محرز في وجهة نظر إدارة نادي ليستر سيتي أن اللاعب فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي وساهم أيضاً بشكل واضح في فوز فريقه باللقب, ولكن وبالنظر للموسم الماضي يجد الجميع أن الثعلب الجزائري رياض محرز قد إنخفض مستواه بصورة واضحة مما أدى لتراجع كبار الأندية الأوروبية عن فكرة التعاقد معه في الصيف الحالي.

ويأتي على أبرز تلك الأندية نادي برشلونة الإسباني والذي كان يرغب في التعاقد مع الجزائري رياض محرز في الصيف الماضي, إلا أن اللاعب رفض حينها وقرر البقاء ضمن صفوف فريق الثعالب لموسم أخر وهو ما لم يكن الخيار الجيد في نهاية المطاف بالنسبة له.