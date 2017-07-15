قائمة النادي الاهلي لمواجهة الزمالك واستبعاد توفيق

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أعلن المدير الفني للنادي الأهلي”حسام البدري” قائمة النادي الاهلي لمواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، المباراة التي سوف تقام يوم الاثنين علي استاد الجيش ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وشهدت قائمة النادي الأهلي تواجد اللاعبين صالح جمعة مؤمن زكريا، بعد أن دارت شكوك كثيرة حول جاهزيتهم للمباراة.

هذا وقد استبعد المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري أكرم توفيق لاعب خط الوسط بعد ظهوره لدقائق قليلة في آخر مباراة للنادي الأهلي بعد حسم لقب الدوري الممتاز، ويغيب أيضا عن صفوف القلعة الحمراء المدافع أحمد حجازي بعد أن توجه لإنجلترا من أجل الخضوع للكشف الطبي من أجل الانضمام إلى وست بروميتش الإنجليزي.

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هذا وقد اختار حسام البدري قائمة مكونة من 23 لاعبا لمواجهة الزمالك في الجولة الأخير من الدوري المصري وهم شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي،وفي خط الهجوم سعد سمير،أحمد فتحي، رامي ربيعة،باسم علي،محمد نجيب،صبري رحيل، علي معلول، محمد هاني، وفي خط الوسط حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، عبدالله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان ، صالح جمعة، ميدو جابر، كريم نيدفيد، وفي خط الهجوم عماد متعب، عمرو جمال، جونيور أجايي، ويذكر أن النادي الأهلي قد حسم بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي بعد أن حلق بعيداً بالصدارة عن أقرب منافسيه وهو فريق مصر المقاصة وصيفه في الدوري.