ملخص مباراة مانشستر يونايتد ولوس أنجلوس جالاكسي الودية

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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً عريضاً على حساب نظيره فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بخمسة أهداف مقابل هدفين, وذلك في المباراة الودية التي شهدتها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار بطولة كأس الإبطال الدولية الودية 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق مانشستر يونايتد من إفتتاح التسجيل بشكل مُبكر للغاية, وذلك عند الدقيقة الثانية عبر مهاجمه الواعد ماركوس راشفورد, ولم يكتفِ فريق مانشستر يونايتد بذلك وواصل ضغطه بحثاً عن المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة التي حضرت في المدرجات.

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وعند الدقيقة العشرين تحقق له ما أراد وهذه المرة أيضاً عبر مهاجمه الواعد ماركوس راشفورد الذي سجل ثاني أهداف فريقه والهدف الشخصي الثاني له في اللقاء, مؤكداً أنه سوف يكون مُنافساً قوياً على مركز المهاجم الصريح في الفريق في الموسم المقبل رفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو, وعند الدقيقة السادسة والعشرين ضاعف فريق مانشستر يونايتد من تقدمه بعدما سجل له البلجيكي مروان فيلايني الهدف الثالث.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العديد من التغييرات على تشكيلة فريقه, ولعل من أبرزها كان إشراك إريك بايلي وفيكتور لينديلوف وماتيو دارميان وبول بوغبا وهينريك مخيتاريان وأنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو, وعند الدقيقة السابعة و الستين نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل رابع أهدافه وهذه المرة عبر الأرميني هينريك مخيتاريان.

وعند الدقيقة الثانية والسبعين سجل أنتوني مارسيال الهدف الخامس لفريقه وسط إنهيار واضح من جانب لاعبي فريق لوس أنجلوس جالاكسي, وقبل نهاية المباراة وتحديداً عند الدقيقة التاسعة والسبعين سجل المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس الهدف الشرفي لفريقه, وعند الدقيقة الثامنة والثمانين عاد جيوفاني دوس سانتوس ليُسجل ثاني أهداف فريقه.