مانشستر سيتي ينضم إلي ليفربول في الصراع على لاعب لايبزيغ الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد إنضم في الصراع إلي غريمه فريق ليفربول الإنجليزي, وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الغيني نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بالرغم من تمسك إدارة نادي لايبزيغ بلاعبها الغيني الواعد وتأكيدها في العديد من المناسبات في الأونة الآخيرة أن نابي كيتا يُعد أحد ركائز الفريق الأساسية في الموسم المقبل, وخاصة وأن الفريق سيُشارك لأول مرة في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأيضاً سيُحاول المنافسة وبقوة على لقب الدوري الألماني مع حامل اللقب فريق بايرن ميونخ مثلما حدث في الموسم الماضي.

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هذا وكان نادي ليفربول قد قدم عرضاً وصلت قيمته إلي مبلغ 57 مليون جنيه إسترليني خلال الأسبوع الماضي من أجل الظفر بخدمات اللاعب الغيني, ولكن إدارة نادي لايبزيغ رفضت العرض مباشرة ودون أي تفكير ودون حتى الإستماع إلي رغبة اللاعب نفسه, وفي يوم أمس السبت قدم نادي ليفربول عرضاً جديداً وصلت قيمته إلي مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني, ليبقى الآن في إنتظار الرد من جانب إدارة نادي لايبزيغ على أمل إتمام الصفقة بنجاح.

ومن جهته يأتي إصرار نادي ليفربول على حسم الصفقة بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز, والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم بأفضل العناصر حتى يكون الفريق قادراً على المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.