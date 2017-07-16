الشكوك تبدأ تحوم حول مستقبل كونتي مع تشيلسي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الشكوك بدأت تحوم حول مستقبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع فريقه تشيلسي, وذلك بسبب عدم تجديده لعقده حتى الآن مع الفريق اللندني بالرغم من أن ذلك كان مُقرراً عقب فوزه مباشرة مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعل السبب الرئيسي وراء عملية تجديد العقد والذي كان يعرفه الجميع أن الفريق كان هادئاً للغاية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وهو الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات المدرب أنطونيو كونتي والذي يرغب في تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, ولكن الآن تغيرت الأمور ولو قليلاً ربما بعدما تعاقد النادي اللندني مع الحارس الأرجنتيني المخضرم ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر.

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وبعدما تعاقد أيضاً مع المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي, ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي, وفي إنتظار المزيد من التعاقدات خلال الأيام القليلة القادمة حتى يُصبح المدرب أنطونيو كونتي قادراً على قيادة الفريق مرة أخرى في الموسم المقبل نحو تحقيق الألقاب.

ليأمل الآن الروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي في أن يتمكن من الإتفاق مع المدرب أنطونيو كونتي بشأن تجديد عقده قبل بداية الموسم, وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت مؤخراً إلي أن المدرب أنطونيو كونتي سوف يقوم بتجديد عقده لمدة أربعة أعوام إضافية مع الفريق, على أن يتقاضى راتباً سنوياً تصل قيمته إلي مبلغ 9,6 مليون جنيه إسترليني.