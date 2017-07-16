سانشيز يُنهي التكهنات حول مستقبله مع أرسنال

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أكد النجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بأنه يرغب في أن يلعب بصفة دائمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كل موسم, ولكن ذلك لا يعني أن سيرحل عن فريقه أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك لآنه مرتبط بعقد مع النادي اللندني سوف ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م مما يجعل قرار الرحيل عن الفريق في الصيف الحالي ليس بيده وإنما بيد إدارة نادي أرسنال.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت في الفترة الآخيرة إلي أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفريق بايرن ميونخ الألماني على رأس الأندية الراغبة في الظفر بخدمات النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في الميركاتو الصيفي الحالي, ولكن يبدو الآن وعقب تصريحات التشيلي سانشيز أنه بات قريباً من البقاء في العاصمة الإنجليزية لندن ولو على الأقل في الموسم المقبل فقط.

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ومن جهته كان الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال قد أكد لوسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي أنه واثق تماماً من بقاء كلاً من الثنائي الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز رفقة الفريق اللندني في المواسم المقبلة, مما يعني أن كلاً من النجمين سوف يُجدد عقده خلال الفترة المقبلة وربما قبل نهاية الموسم المقبل.

وبكل تأكيد سيحدث ذلك بسهولة بالغة في حالة نجح فريق أرسنال في تقديم موسم ممتاز على جميع النواحي, وخاصة في حالة تمكن من العودة من جديد للمشاركة مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل.