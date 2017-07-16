الكرواتي بيريسيتش يواصل الضغط على إنتر من أجل الرحيل

Advertisements

واصل الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش الضغط على إدارة ناديه إنتر الإيطالي بعدما غادر مران الفريق يوم أمس السبت, وذلك من أجل السماح له بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإتجاه قلعة أولد ترافورد والتعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويأتي ذلك في ظل إصرار كبير من جانب إدارة نادي إنتر والمدرب الجديد للفريق الإيطالي لوتشانو سباليتي على الحفاظ على اللاعب بإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في الفريق, والتي يُمكن أن تساعد فريق إنتر في الموسم المقبل على تحقيق هدفه وهو إنهاء الموسم في مقعد مؤهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

ولكن يبدو أن رغبة اللاعب الكرواتي إيفان بيريسيتش في المغاردة كبيرة جداً, وذلك بسبب رغبته في المشاركة مع فريق يُمكنه أن يفوز بالألقاب بصفة دائمة وأيضاً يُشارك في كل موسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو الأمر الذي سيجده بكل تأكيد رفقة فريق مانشستر يونايتد وخاصة مع رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد في الظفر بخدماته في الصيف الحالي بأي شكل من الأشكال.

ومن جهتها ستُحاول إدارة مانشستر يونايتد مجدداً خلال الأسبوع الحالي أن تُقدم عرضاً جديداً لنادي إنتر تصل قيمته إلي مبلغ 44 مليون جنيه إسترليني, علماً بأن إدارة نادي إنتر قد أكدت بأنها لن تتخلى عن لاعبها سوى في حالة دفع مبلغ 48 مليون جنيه إسترليني إضافة إلي الحصول على خدمات الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال.