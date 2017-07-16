تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي غداً الأثنين في الدوري المصري الممتاز

Advertisements

يواصل فريق الزمالك تحضيراته من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لموقعة كلاسيكو الكرة المصرية أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي, والتي ستُقام يوم غداً الأثنين على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات الأسبوع ال 34 والآخير من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2016 – 2017 م, وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل أبناء القلعة البيضاء القمة 114 تحت قيادة مدربهم البرتغالي أوجوستو إيناسيو وهم تحت ضغوطات كبيرة للغاية من جانب جماهيرهم, وذلك بسبب الموسم الكارثي الذي يُقدمه الفريق حتى الآن فعلى صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز خسر فريق الزمالك اللقب لصالح غريمه المارد الأحمر بفارق عدد كبير من النقاط, وليس ذلك فحسب بل تنازل أيضاً عن وصافة ترتيب الدوري وإكتفى بإحتلال المركز الثالث المؤهل إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في العام المقبل.

Advertisements

أما على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا وعكس كل التوقعات فقد تم إقصاء الفريق من دور المجموعات من عمر المسابقة, وذلك بعدما حل في المركز الآخير في مجموعته الثانية والتي كانت تضم كلاً من فريق إتحاد العاصمة الجزائري وفريق أهلي طرابلس الليبي وفريق كابس يونايتد من زيمبابوي.

ومن أجل إعادة البسمة إلي جماهير النادي قام المدرب أوجوستو إيناسيو بإستدعاء قائمة مكونة من 21 لاعباً لخوض موقعة الكلاسيكو, وجائت هذه القائمة على النحو التالي:-