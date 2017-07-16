دانيلو يواصل تدريباته مع الفريق الملكي رغم الشكوك حول بقائه

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واصل الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو مشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه ريال الإسباني, وذلك في معسكر الفريق الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التحضير لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م, ولم يبدو على البرازيلي دانيلو تماماً أنه غير سعيد وسط بقية زملائه أو أنه بات قريباً من الرحيل.

حيث كان واضحاً عليه منذ وصول الميرنغي إلي الولايات المتحدة الأمريكية الحماسة الشديدة من أجل إثبات نفسه في الموسم المقبل ومنافسة الظهير الأيمن الإسباني المتألق داني كارفاخال على مدار الموسم بأكمله, ولعل ما ساعده ربما على التدرب بهذه الروح والمعنويات المرتفعة هو الترحيب الكبير به من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي وبقية زملائه فور عودته مباشرة من عطلته الصيفية.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن فريق تشيلسي الإنجليزي بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع البرازيلي دانيلو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 30 مليون يورو, فيما أشارت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي هو من بات قريباً من التعاقد رسمياً مع البرازيلي دانيلو في الصيف الحالي وذلك في صفقة سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 25 مليون يورو.

ولكن الواقع الآن يقول شيئاً واحداً فقط وهو أن البرازيلي دانيلو صاحب ال 26 عاماً لن يُغادر البيت الملكي في الصيف الحالي, وذلك بسبب ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في إمكانياته.