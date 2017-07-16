موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2016 – 2017 م

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يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمتابعة موقعة كلاسيكو الكرة المصرية بين الغريمين فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم غداً الأثنين على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن مباريات الأسبوع ال 34 والآخير من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز, وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبالرغم من أن القمة 114 لا تُعد هامة تماماً من الناحية الحسابية بعدما حسم المارد الأحمر لقب الدوري منذ شهر تقريباً, إلا أن تاريخ المباراة العريق والعداوة الجماهيرية الكبيرة بين القطبين يجعل للمباراة أهمية قصوى وخاصة وأنها تُشكل لقباً بحد ذاته عند الجماهير.

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ويدخل المارد الأحمر المواجهة وهو في أفضل حالاته المعنوية, فمن جهة فاز بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال 39 في تاريخه ولم يتلقِ أي هزيمة حتى الآن بعد مرور 33 أسبوع من عمر الدوري, ومن جهة أخرى ضمن الفريق تأهله إلي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ليُصبح بذلك الممثل المصري الوحيد في الدور الثاني من المسابقات الأفريقية.

ولا شك أن فوز المارد الأحمر سيدفعه إلي تحقيق المزيد من الإنتصارات في الفترة المقبلة, وخاصة وأنه ينتظره العديد من التحديات الصعبة وعلى رأسها مسابقة كأس مصر والبطولة العربية للأندية وأيضاً المواجهة المرتقبة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في دوري الأبطال.

أما فريق الزمالك فالفوز بالنسبة له يُعد في غاية الأهمية أيضاً من أجل إعادة البسمة لجماهيره العريقة مرة أخرى, وذلك بعد المعاناة التي عاشها أبناء القلعة البيضاء خلال الفترة الآخيرة فمن خسر الفريق لقب الدوري ومركز الوصافة في الترتيب, ومن جهة أخرى تم إقصاء الفريق من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات, ليبقى أمامه فقط كلاً من لقبي كأس مصر والبطولة العربية للأندية من أجل إنقاذ موسمه.