مانشستر يونايتد يقترب من حسم ثالث صفقاته الرسمية خلال يومين

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خلال اليومين المقبلين, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني على أن يتقاضى اللاعب الصربي راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني وبعقد يمتد لمدة أربعة مواسم.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح ستكون هي الصفقة الثالثة الرسمية لفريق مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد النادي مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي.

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ويأتي ذلك في إطار سعي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم المقبل وذلك نظراً للتحديات الصعبة التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز, وأيضاً المنافسة إن أمكن له ذلك على بقية الألقاب والتي تتمثل في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

ولعل العائق الأبرز الآن في حسم الصفقة هو فريق يوفنتوس الإيطالي والذي قدم هو الآخر عرضاً إلي فريق تشيلسي من أجل الظفر بخدمات لاعبه الصربي نيمانيا ماتيتش صاحب ال 28 عاماً, ولكن ما هو مؤكد أن رغبة اللاعب نفسه هي التي ستحسم الصفقة في نهاية المطاف وإتجاهه سيكون إلي قلعة أولد ترافورد دون أدني شك.