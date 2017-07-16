مدافع هال سيتي على مشارف التوقيع رسمياً مع ليفربول

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق الظهير الأيسر الإسكتلندي الواعد أندي روبيرتسون بات على مشارف التوقيع رسمياً مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 8 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي الصفقة بناءً على رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول, حيث طالب المدرب الألماني إدارة ناديه بالتعاقد مع اللاعب منذ نهاية الموسم الماضي, وخاصة لآن الفريق في حاجة ماسة إلي لاعب بمثل إمكانياته مع التقدم في السن للمخضرم جيمس ميلنر وعدم قدرته على المشاركة في مركز الظهير الأيسر على مدار الموسم بأكمله, وأيضاً بسبب إنخفاض مستوى الإسباني روبيرتو مورينو كثيراً في الأونة الآخيرة ومنذ الموسم الماضي تحديداً مما جعل رحيله عن قلعة أنفيلد رود وشيكاً للغاية.

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هذا وينتظر فريق ليفربول العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك الأمر كثيراً نظراً للتدعيمات التي تقوم بها الأندية المنافسة في الميركاتو الصيفي الحالي, ومن جهة يبدو أن الفريق سيكون أمام حتمية تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وذلك حتى يضمن تأهله إلي دور المجموعات من عمر المسابقة, والتي ستُتيح أمامه الفرصة من أجل التعاقد مع المزيد من العناصر البارزة التي ستُساعده على إكمال الموسم بأفضل صورة ممكنة.