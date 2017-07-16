الميرنغي قد يتخلى عن جناحه الويلزي من أجل ضم مهاجم فرنسا الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد يتجه في المستقبل القريب إلي التخلي عن جناحه الويلزي غاريث بيل, وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي والذي وصل سعره في الميركاتو الصيفي الحالي إلي مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني.

ولعل الطريقة الوحيدة التي ستُمكن الفريق الملكي من التعاقد مع المهاجم كيليان مبابي, هي التخلي عن لاعبه الويلزي غاريث بيل والذي وصل سعر في الميركاتو الصيفي الحالي إلي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني, وذلك بالرغم من الإصابات الكثيرة التي تعرض لها في الأونة الآخيرة رفقة الميرنغي وخاصة في الموسم الماضي.

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ولكن ذلك لم ولن يؤثر على قيمة الويلزي غاريث بيل صاحب ال 27 عاماً في سوق الإنتقالات, فكلما عاد اللاعب من الإصابة إلي الملاعب أثبت أنه أفضل من أي فترة سابقة شارك فيها سواء مع الفريق الملكي أو رفقة منتخب بلاده ويلز, علماً بأن ما ساهم بكل تأكيد في إرتفاع سعر الويلزي غاريث بيل هو فوزه مع فريق ريال مدريد بثلاثة ألقاب على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا في ظرف أربعة أعوام فقط.

وبالرغم من هذه التقارير الصادرة من الصحف الإنجليزية إلا أنه يبدو من الصعب أن يتخلى الميرنغي عن نجمه الويلزي بأي حال من الأحوال, فمن يعرف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد جيداً يُدرك بأنه فقط يشتري أبرز نجوم العالم ولا يقوم أبداً بالتخلي عنهم في أفضل فتراتهم.