مانشستر سيتي ينضم إلي الصراع من أجل لاعب ريال مدريد

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قد إنضم إلي الصراع رفقة كلاً من فريق تشيلسي الإنجليزي وفريق يوفنتوس الإيطالي, وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي, والذي يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن أخر بعدما فشل في الظفر بخدمات البرازيلي الآخر داني ألفيس, والذي تعاقد بدوره في الأسبوع الماضي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وبالرغم من أن فريق مانشستر سيتي قد تعاقد في يوم الجمعة الماضي مع الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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إلا أن المدرب بيب جوارديولا لا يزال في حاجة ماسة لضم ظهير أيمن أخر إلي صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم, وخاصة بعدما تخلى عن الثنائي الأرجنتيني بابلو زاباليتا والفرنسي باكاري سانيا عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

وبذلك يشتعل الصراع بين أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ويوفنتوس من أجل ضم اللاعب, ولكن وفي مقابل ذلك أكدت إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز بأنها لن تتخلى عن لاعبها البرازيلي في الصيف الحالي سوى في حالة دفع مبلغ 30 مليون يورو, علماً بأن أعلى عرض وصل للنادي الملكي كان من جانب فريق تشيلسي والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 25 مليون يورو.