توتنهام يرغب في حسم أولى صفقاته قبل إنطلاقة معسكره الصيفي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يرغب في حسم صفقة صانع الألعاب الإنجليزي الواعد روس باركلي لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي في الأسبوع الحالي على أقصى تقدير قبيل إنطلاقة المعسكر الصيفي للفريق اللندني في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي إدارة نادي توتنهام هوتسبير أصبحت تحت ضغوطات كبيرة من جانب مدرب فريقها ماوريسيو بوكيتينيو الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب بأي وسيلة ممكنة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, ولكن المشكلة التي تواجهها إدارة النادي اللندني أن نادي إيفرتون يُطالب بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبه الواعد, فيما لا ترغب إدارة نادي توتنهام هوتسبير في دفع أكثر من مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

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ولكن ربما ذلك الأمر يتغير الآن بعدما باع النادي اللندني ظهيره الأيمن كايل والكر إلي فريق مانشستر سيتي في يوم الجمعة الماضي, وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 88 مليون جنيه إسترليني, مما يعني أن النادي يستطيع أن يدفع قيمة صفقة صانع الألعاب روس باركلي بسهولة جداً في الوقت الحالي.

وربما أيضاً الأمر الذي يدفع إدارة نادي توتنهام هوتسبير إلي الإسراع من أجل حسم الصفقة, هو رغبة اللاعب نفسه في الإنضمام إلي صفوف فريق السبيرز في الصيف الحالي, وذلك لرغبته في المشاركة مع فريق يُمكنه أن يُنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً يُمكنه أن يُشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.