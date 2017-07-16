إيفرتون يُعرب عن رغبته في ضم مهاجم أرسنال

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق إيفرتون الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي المخضرم ثيو والكوت لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, حيث تُجهز إدارة نادي إيفرتون حالياً عرضاً بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من أجل تقديمه إلي النادي اللندني.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون والذي يرغب في التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع في الصيف الحالي, وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق تحضيراً للموسم المقبل والذي ينتظر فيه فريق التوفيز العديد من التحديات الصعبة والتي يأتي على رأسها إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار, حتى يضمن الفريق تأهله في الموسم بعد المقبل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت في الأونة الآخيرة إلي أن فريق إيفرتون يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو, إلا أن الآخير قرر البقاء رفقة فريقه اللندني في الموسم المقبل مما جعل فريق إيفرتون يبدأ في البحث عن مهاجم جديد في الصيف الحالي.

ولكن ربما العائق الذي سيجده نادي إيفرتون في حسم الصفقة هو رغبة اللاعب ثيو والكوت نفسه, والذي أعرب مؤخراً عن رغبته هو الآخر في البقاء في صفوف الفريق اللندني والقتال من أجل حجز مقعده أساسياً في تشكيلة المدرب الفرنسي أرسين فينغر بالرغم من تعاقد الفريق مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الصيف الحالي.