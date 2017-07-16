توتنهام يوافق على بيع لاعبه الكاميروني الواعد لمارسيليا

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن موافقته رسمياً على بيع لاعبه الكاميروني الواعد كلينتون نجي إلي فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما فشل اللاعب في إثبات قدرته على البقاء ضمن صفوف الفريق اللندني في الموسم المقبل, مما أدى إلي إتخاذ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير قراراً حاسماً بالتخلي عنه بصفة نهائية في الصيف الحالي.

هذا وكان اللاعب الكاميروني كلينتون نجي صاحب ال 23 عاماً قد قضى الموسم الماضي بأكمله مُعاراً إلي فريق أولمبيك مارسيليا والذي قدم معه مستوى مقبول بعض الشئ بالنسبة لفريق الجنوب الفرنسي, علماً بأنه كان قد تعاقد مع فريق توتنهام هوتسبير في صيف عام 2015 م قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 8,3 مليون جنيه إسترليني ولكنه فشل في تسجيل أي هدف مع الفريق اللندني في موسمه الأول بالرغم من أنه شارك في 14 مباراة بصفة أساسية.

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ومن جهته يبدو قرار الكاميروني كلينتون نجي بالرحيل إلي فريق أولمبيك مارسيليا هو الأنسب له في الفترة المقبلة, وخاصة في حالة أراد أن يستعيد مكانه في تشكيلة منتخب بلاده الكاميرون في الأشهر القادمة والتي ستشهد إستئناف غمار تصفيات كأس العالم, وأيضاً لرغبته في التواجد رفقة منتخب الكاميرون في حالة تأهله إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.