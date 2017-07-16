مانشستر سيتي يستعد لتقديم ظهيره الأيسر الجديد قبل معسكره الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق مانشستر سيتي يستعد للتوقيع رسمياً في خلال الأسبوع الحالي مع الظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي لاعب فريق موناكو الفرنسي, وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي, حيث أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا مؤخراً عن رغبته الكبيرة في حسم أبرز صفقات فريقه قبيل إنطلاقة المعسكر الصيفي للفريق, والذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الأسبوع المقبل.

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ومع إقتراب إتمام الصفقة بنجاح ستكون بذلك هي الصفقة الرابعة الرسمية التي يُجريها فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي والحارس البرازيلي إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي, والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولكن وبكل تأكيد فإن الميركاتو الصيفي لفريق مانشستر سيتي لن يقتصر على تلك الصفقات فقط, فمن المتوقع أن يُجري الفريق المزيد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية, وذلك من أجل العودة من جديد إلي منصات التتويج في الموسم المقبل بعدما خرج الفريق من الموسم الماضي دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب وهو ما لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهير السيتي.