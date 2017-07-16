مورينيو يضع لاعب ريال مدريد ضمن أولوياته في حالة رحيل دي خيا

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد وضع شرطاً أساسياً أمام فريق ريال مدريد الإسباني في حالة إستمر الآخير على إصراره على التعاقد مع الحارس الإسباني الأول في فريق مانشستر يونايتد وهو دافيد دي خيا, وهذا الشرط هو أن يكون متوسط الميدان الألماني توني كروس لاعب الفريق الملكي جزء من الصفقة سواء كان ذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية أو في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك في ظل الإصرار الشديد من جانب الفريق الملكي على الظفر بخدمات الحارس الإسباني دافيد دي خيا منذ صيف العام قبل الماضي, ولكن فشل الصفقة كان هو العنوان الرئيسي دائماً في كل صيف بسبب تمسك إدارة نادي مانشستر يونايتد بحارسها المتألق, وذلك لإعتباره أفضل خليفة للحارس الهولندي السابق والمخضرم فان دير سار.

Advertisements

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلي أن الفرنسي زين الدين زيدان يواصل ضغطه على إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع الحارس دافيد دي خيا, وذلك بالرغم من أن الفريق الملكي يمتلك كلاً من الحارس الكوستاريكي المتألق في الأعوام الآخيرة كيلور نافاس والحارس الإسباني الواعد كيكو كاسيا.

ولكن الأمر المؤكد في نهاية المطاف أن الفريق الملكي لن يتخلى عن لاعبه الألماني توني كروس, وذلك سواء في الصيف الحالي أو في الصيف المقبل أو حتى عقب إنتهاء عقده نظراً لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في الميرنغي.