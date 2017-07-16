بوروسيا دورتموند يُعطي الضوء الأخضر لتشيلسي من أجل ضم مهاجمه بشرط واحد فقط

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن فريق بوروسيا دورتموند الألماني قد أعطى الضوء الأخضر لفريق تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, ولكن ذلك بشرط واحد فقط وهو أن تصل قيمة الصفقة إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهته كانت إدارة نادي تشيلسي قد قدمت عرضاً للفريق الألماني وصلت قيمته إلي مبلغ 65 مليون جنيه إسترليني, مما يُبقي جميع الإحتمالات واردة فإما يتمكن البلوز من حسم الصفقة أو يذهب المهاجم الغابوني بإتجاه فريق ميلان الإيطالي, وخاصة وأن فريق الروسونيري يمتلك الموارد المالية اللازمة من أجل حسم الصفقة.

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ليبدأ القلق الآن يعود من جديد ويُسيطر على أنصار الفريق اللندني خوفاً من فشل ناديهم في حسم الصفقة في اللحظات الآخيرة, مثلما حدث مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهته كان المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قد سجل في الموسم الماضي رفقة فريقه الحالي بوروسيا دورتموند 40 هدفاً في 46 مباراة شارك فيها على مستوى جميع المسابقات, كما ساهم أيضاً في إنهاء فريقه الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني وبالتالي ضمن الفريق تأهله بشكل مباشر في الموسم المقبل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا, كما حقق معه أيضاً لقب كأس ألمانيا والذي جاء على حساب فريق أينتراخت فرانكفورت.