ناينغولان يوجه ضربة موجعة لكبار أندية البريمرليغ الراغبة في ضمه

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن متوسط الميدان البلجيكي رادجا ناينغولان لاعب فريق روما الإيطالي بات في طريقه لتوجيه ضربة موجعة للغاية إلي كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الراغبة في الظفر بخدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما دخل اللاعب في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي روما برئاسة جيمس بالوتا من أجل تجديد عقده مع النادي لفترة أخرى طويلة.

وتأتي تلك الخطوة من جانب إدارة نادي روما من أجل الحفاظ على ركائز الفريق الأساسية, وخاصة بعدما رحل في الصيف الحالي عن الفريق الفرعون المصري محمد صلاح والذي إنتقل إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي, وأيضاً رحيل المدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي, مما جعل إدارة نادي الذئاب تخشى أن تفقد المزيد من نجوم الفريق في الفترة المقبلة.

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هذا وكانت أندية البريمرليغ هي أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي في الصيف الحالي, ويأتي على رأسها كلاً من فريق مانشستر يونايتد وفريق تشيلسي في ظل بحث كلاهما عن تدعيمات لمتوسط الملعب قبيل إنطلاقة الموسم المقبل, ولكن يبدو الآن أن عليهما البحث في مكان أخر لعدم رغبة اللاعب في الرحيل أيضاً عن العاصمة الإيطالية روما.

ومن جانبه ينتظر فريق روما في الموسم المقبل العديد من التحديات الصعبة, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي وأيضاً تقديم أداء جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.