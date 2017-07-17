وست هام يُكثف من محاولاته من أجل التعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بسبب إصرار الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الهامرز على إنتداب اللاعب بأي شكل من الأشكال قبيل إنطلاقة الموسم المقبل.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني, وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد اللاعب مع فريقه باير ليفركوزن, على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً مع فريق الهامرز يصل إلي مبلغ 145 ألف جنيه إسترليني. \

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ويأتي ذلك التصميم من جانب المدرب الكرواتي سلافين بيليتش نظراً لحاجته الماسة لتواجد مهاجم يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية وتحديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل المهاجم خافيير هيرنانديز, وخاصة بعدما رحل عن الفريق اللندني في الصيف الحالي المهاجم إينر فالنسيا والذي إنتقل بدوره إلي فريق تيغريس أونال المكسيكي.

ومن جهته كان المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز صاحب ال 29 عاماً قد سجل في أخر موسمين 39 هدفاً سواء مع فريقه الحالي باير ليفركوزن أو مع فريق ريال مدريد الإسباني, والذي كان مُعاراً له لمدة موسم واحد فقط.

هذا ويأمل أنصار نادي الهامرز في أن يتحرك فريقهم بشكل أسرع في الميركاتو الصيفي الحالي, وخاصة مع إقتراب الموسم الجديد من بدايته في مطلع شهر أغسطس المقبل.