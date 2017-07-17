قائد ساوثهامبتون يُعرب عن رغبته في الرحيل إلي قلعة أنفيلد رود

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك قائد فريق ساوثهامبتون الإنجليزي لا يزال يرغب في الإنضمام إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بالرغم من تمسك إدارة ناديه به بشكل كبير للغاية من أجل محاولة الحصول على أعلى سعر مقابل التخلي عن اللاعب في نهاية المطاف.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت في الأونة الآخيرة أن كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يتصارعون فيما بينهم من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي, ويأتي على رأسهم فريق ليفربول وفريق تشيلسي وفريق أرسنال وفريق مانشستر سيتي, ولكن إدارة نادي ساوثهامبتون رفضت حتى جميع العروض التي تم تقديمها لها نظراً لعدم ملائمتها لقيمة اللاعب الكبيرة.

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هذا ومن المتوقع أن يتقدم نادي ليفربول بعرض جديد تصل قيمته إلي مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني, وهو المبلغ الذي تطلبه إدارة نادي ساوثهامبتون مقابل التخلي عن لاعبها الهولندي, وذلك بالرغم من رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو مدرب فريق ساوثهامبتون الجديد في الإحتفاظ بقائد الفريق في الموسم المقبل نظراً لخبرته الكبيرة ومستواه المرتفع للغاية, والذي من شأنه أن يُساعد الفريق على تحقيق أهدافه وبلوغ المسابقات الأوروبية في الموسم بعد المقبل.

ومن جهته يرى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك سيكون الحل المناسب لمشاكل فريقه في محور الدفاع, والتي عانى الفريق كثيراً بسببها في الموسم الماضي في البريمرليغ.