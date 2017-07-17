ليمار يضغط على موناكو من أجل السماح له بالرحيل بإتجاه البريمرليغ

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار لاعب فريق موناكو الفرنسي لا يزال يواصل الضغط على إدارة ناديه, وذلك من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف فريق الإمارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, والتعاقد مع فريق أرسنال الإنجليزي وخاصة بعدما وافق اللاعب على بنود عقده الشخصية مع الفريق اللندني.

ويأتي ذلك بعدما توقفت المفاوضات بين إدارة نادي موناكو وإدارة نادي أرسنال في مطلع الأسبوع, مما جعل الفرنسي توماس ليمار يخشى أن تضيع منه فرصة الإنتقال إلي الدوري الإنجليزي الممتاز, والتي من الممكن أن تفتح له أبواباً كثيرة في المستقبل وخاصة لآنه سيتواجد رفقة فريق كبير مثل فريق أرسنال.

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وبالرغم من كل ذلك إلا أن الجناح الفرنسي توماس ليمار قد أبدى إحترافيته الكبيرة حينما إلتحق بمعسكر فريقه الإعدادي تحضيراً للموسم المقبل, وذلك على أمل أن تحترم إدارة نادي موناكو قراره بالرحيل مثلما فعلت مع زميله الفرنسي تيموي باكايوكو الذي تعاقد مع فريق تشيلسي الإنجليزي وزميله البرتغالي برناردو سيلفا الذي تعاقد مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله الآخر الفرنسي بنجامين ميندي الذي بات على مشارف التعاقد رسمياً مع فريق مانشستر سيتي.

ويبقى العائق الأبرز الآن هو قيمة الصفقة حيث يرغب نادي أرسنال في دفع مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني فقط, فيما ترغب إدارة نادي موناكو في دفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن لاعبها الواعد في الصيف الحالي.