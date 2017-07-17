حارس مرمى مانشستر سيتي على مشارف التوقيع رسمياً مع وست هام

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت حارس مرمى فريق مانشستر سيتي سوف يتعاقد رسمياً مع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في الساعات القليلة القادمة من اليوم الأثنين, وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة بعدما فشل فريق وست هام يونايتد في شراء الحارس المخضرم بصفة نهائية.

وبالرغم من أن الحارس جو هارت كان يأمل في أن يأتيه عرض شراء بصفة نهائية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, إلا أن كل العروض التي وصلته من أجل الشراء لم ترقى إلي تطلعات إدارة نادي مانشستر سيتي, مما جعله يوافق على الإعارة من جديد وللموسم الثاني على التوالي وذلك رغبة منه في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

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هذا وكان الحارس جو هارت صاحب ال 30 عاماً مُعاراً في الموسم الماضي إلي فريق تورينو الإيطالي, ولكنه عاش معه واحداً من أسوء المواسم في مسيرته الرياضية الطويلة مما جعل رحيله وعدم تجديد إعارته أمر غير مشكوك فيه, وخاصة وأن ذلك قد يؤثر على مكانه الأساسي في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بشكل عام وحتى قبل المونديال.

ولعل السبب الرئيسي في هذه المشكلة بالنسبة للحارس جو هارت هو الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي, والذي رفض تواجد الحارس جو هارت ضمن صفوف فريقه ولو حتى من على مقاعد البدلاء.