الحارس تشيزني يقترب من التوقيع رسمياً مع بطل إيطاليا

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس إيطاليا أن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي بات على مشارف التعاقد رسمياً مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 7,8 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت شبكة قنوات سكاي سبورتس إيطاليا أيضاً إلي أن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني سوف يخضع للفحوصات الطبية اللازمة في مدينة تورينو خلال الأسبوع, على أن يتم تقديمه بعدها رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص فريق يوفنتوس.

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هذا وتأتي الصفقة في إطار سعي إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي لتعويض حارس مرمى الفريق المخضرم الإيطالي جانلويجي بوفون, والذي من المتوقع أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي مع نهاية الموسم المقبل, مما يجعل فريق السيدة العجوز في حاجة إلي تواجد حارس يمتلك إمكانيات كبيرة في صفوفه ويمتلك أيضاً الخبرة في الملاعب الأوروبية.

ومن جهته كان الحارس البولندي فويتشيك تشيزني صاحب ال 27 عاماً مُعاراً في أخر موسمين إلي فريق روما الإيطالي, بعدما لم يجد له مكاناً رفقة فريقه الأصلي أرسنال والذي يمتلك حارسين من الطراز الرفيع وهما الحارس الدولي التشيكي المخضرم بيتر تشيك والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا, مما جعل الفريق اللندني يتخلى عن حارسه البولندي بسهولة كبيرة ودون أي تعقيدات في الصفقة بالرغم من أنه كان الحارس الأساسي للفريق في يوم من الأيام.