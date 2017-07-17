تشيلسي يُبدي رغبته في التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك في ظل سعي الفريق اللندني للتعاقد مع مهاجم صريح صاحب إمكانيات كبيرة بأي وسيلة ممكنة من أجل تعويض رحيل مهاجمه الإسباني دييغو كوستا.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن فريق مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا لن يُعارضان تماماً فكرة التخلي عن المهاجم سيرخيو أغويرو, وخاصة وأن المدرب بيب جوارديولا قد إنتقده في الموسم الماضي في العديد من المناسبات بسبب زيادة وزنه من جهة وبسبب كثرة الإصابات التي تلحق به من جهة أخرى.

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ولكن ومن جهة المهاجم سيرخيو أغويرو فإن رحيله عن قلعة الإتحاد لن يكون سهلاً للغاية, وذلك بعدما قضى داخل صفوف النادي 6 سنوات كاملة شهدت العديد من الإنجازات سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الجماعي, علماً بأنه سجل 169 هدفاً رفقة فريقه مانشستر سيتي وشارك في 253 مباراة.

هذا ولا يُعتبر المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هو أول مهاجم يرغب فريق تشيلسي في التعااقد معه في الصيف الحالي, حيث تضمنت اللائحة أيضاً المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والذي تعاقد رسمياً مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي, والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا والمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي والمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ, ولكن حتى الآن لم يتمكن فريق تشيلسي من التعاقد مع أي مهاجم منهم.