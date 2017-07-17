ميلان يواصل بحثه عن تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق ميلان الإيطالي لا يزال يبحث عن تدعيم صفوفه بعناصر أخرى بارزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك بعدما تقدم بعرض إلي فريق بايرن ميونخ الألماني من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة, ولكن مع وجود بند في العقد بأحقية الشراء مع نهاية الموسم المقبل وذلك مقابل مبلغ 35 مليون يورو.

وفي حالة تمكن فريق الروسونيري من إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة العاشرة الرسمية له في الميركاتو الصيفي الحالي, مما يؤكد أن الفريق ليس هدفه فقط في الموسم المقبل هو العودة من جديد للتأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا, وإنما سيكون الفريق مُنافساً شرساً رفقة سيد إيطاليا فريق يوفنتوس على كلاً من لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا, وأيضاً سيُنافس دون أني شك على لقب الدوري الأوروبي لما أصبح يمتلكه من تشكيلة قوية للغاية سواء التشكيلة الأساسية أو التي ستكون جالسة على مقاعد البدلاء.

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وتعاقد فريق الروسونيري في الصيف الحالي مع المدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني, والمدافع الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي, والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي, والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني, ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا, ومتوسط الميدان الأرجنتيني المخضرم لوكاس بيليا قادماً من صفوف فريق لاتسيو الإيطالي.

وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني, والمهاجم البرتغالي الواعد أندري غوميز قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي, والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي, وإضافة لذلك قام بتجديد عقد حارس مرماه الإيطالي الواعد جانلويجي دوناروما, كما إستعاد أيضاً خدمات الحارس المخضرم ماركو ستوراري.