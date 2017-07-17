تشيلسي يتوصل إلي إتفاق مع لاعب ريال مدريد حول بنود عقده الشخصية

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلي أن الإعلان الرسمي عن الصفقة أصبح مجرد مسألة وقت الآن لا أكثر, وذلك بالرغم من تواجد البرازيلي دانيلو حالياً رفقة معسكر فريقه الملكي الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل, ولكن يبدو أن فريق تشيلسي واثقاً على الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي في خلال الأيام القليلة القادمة.

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ومن جهته يأتي تصميم فريق تشيلسي على ضم البرازيلي دانيلو في الصيف الحالي بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق البلوز, وذلك بعدما فشل في الظفر بخدمات الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس الذي إنتقل إلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وأيضاً بعدما فشل في الظفر بخدمات الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو والذي إقترب من تجديد عقده مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

هذا ومن المتوقع أن تصل قيمة صفقة البرازيلي دانيلو إلي مبلغ 30 مليون يورو, وهي القيمة التي حددها الفريق الملكي منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية مقابل التخلي عن لاعبه البرازيلي لأي فريق, لتبقى الأيام القادمة هي الفاصلة فهل يتمكن البلوز من إنتداب البرازيلي دانيلو أم يخطفه منه غريمه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أو حتى فريق يوفنتوس الإيطالي, أم أن اللاعب سيبقى في البيت الملكي في نهاية المطاف.