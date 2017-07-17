أرسنال يستعد لتقديم عرض خيالي لنجمه التشيلي لإقناعه بالبقاء

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي يستعد لتقديم عرض خيالي إلي نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز, وذلك من أجل إقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق اللندني في المواسم المقبلة وعدم التفكير في العديد من العروض المُغرية التي تم تقديمها له حتى الآن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن العقد الجديد الذي ستُقدمه إدارة النادي اللندني لنجمها التشيلي أليكسيس سانشيز سوف يمتد لقرابة 4 مواسم, على أن يتقاضى النجم التشيلي راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 275 ألف جنيه إسترليني, وهو العرض الذي من شأنه سيُقنع التشيلي أليكسيس سانشيز بضرورة البقاء في العاصمة الإنجليزية لندن.

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ومن جهته كان التشيلي أليكسيس سانشيز قد أكد يوم أمس الأحد لوسائل الإعلام بأنه يرغب دائماً في المشاركة في كل موسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا, وهو الأمر الذي لن يتمكن فريق أرسنال من تحقيقه في الموسم المقبل حيث سيُشارك الفريق اللندني في مسابقة الدوري الأوروبي, مما أوحى للجميع أن سانشيز يُلمح إلي إقتراب رحيله عن فريق الغانرز في الصيف الحالي.

ولكن التشيلي أليكسيس سانشيز أكد أيضاً في حديثه أن قرار رحيله لا يعتمد عليه لوحده فقط, وإنما يعود أيضاً إلي إدارة النادي اللندني وذلك نظراً لكونه يمتلك عقداً مع فريق أرسنال سينتهي في صيف العام المقبل 2018 م, وهو ما يُشكل عائقاً أمام الأندية التي ترغب في ضمه في الصيف الحالي والتي يأتي على رأسها فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.