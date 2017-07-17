مانشستر يونايتد يواصل مطاردته لمدافع باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال يواصل مطاردته للمدافع والظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي, وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أنه في حالة إتمام الصفقة بنجاح فإن قيمتها سوف تصل إلي مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني, ولعل ما يؤخر من حسم الصفقة في الوقت الحالي أن الفريق الباريسي ينتظر ربما عرضاً مُغريا من جانب فريق ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع ظهير الأيمن الآخر البلجيكي توماس مونييه في الصيف الحالي, وفي حالة تأخر الفريق الملكي فإن إنتقال الإيفواري سيرج أورييه إلي مسرح الأحلام قلعة أولد ترافورد سيتم إعلانه بشكل رسمي قبل نهاية الشهر الحالي.

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وفي جميع الأحوال لن تُعارض إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي رحيل أي لاعب منهما في الميركاتو الصيفي الحالي, وخاصة بعدما تعاقد النادي رسمياً في الأسبوع الماضي مع الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس في صفقة إنتقال حر وبعقد يمتد لموسمين سيقضيهما اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن جهته يرغب المدرب جوزيه مورينيو في ضم الإيفواري سيرج أورييه إلي صفوف فريقه نظراً للموهبة التي يمتلكها اللاعب, حيث بإمكانه أن يلعب إما في مركز الظهير الأيمن أو في مركز محور الدفاع مما يُعطي حلولاً إضافية لأي مدرب على مدار الموسم بأكمله.