أرسنال يجد البديل المناسب في حالة فشله في الإبقاء على سانشيز

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد وضع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ضمن أولوياته سواء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية أو في الصيف المقبل, وذلك في حالة فشله في الحفاظ على نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز والذي يتبقى له عاماً واحداً على نهاية عقده مع الفريق اللندني وتحديداً في صيف العام المقبل 2018 م.

وبذلك يكون فريق أرسنال قد إنضم إلي قائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة بالظفر بخدمات المهاجم الإسباني ألفارو موراتا, وهي أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي ولكن كلاهما فشل في تحقيق ذلك بأي صورة ممكنة في الصيف الحالي, وذلك بعدما أعلن اللاعب نفسه عن رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق الملكي والقتال من أجل حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق.

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ولعل الجميع يُدرك أن المهاجم ألفارو موراتا لم يتخذ ذلك القرار بشكل مفاجئ, ولكن وبكل تأكيد بسبب رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في إستمرار اللاعب مع الفريق في المواسم المقبلة نظراً لكونه واحداً من أبناء النادي الملكي, وأيضاً في الوقت ذاته بسبب رغبة إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز في الحفاظ على لاعبها الواعد والذي يُعتبر المهاجم المستقبلي للفريق خلفاً للفرنسي كريم بنزيمة بعد عدة سنوات من الآن.

ويُعتبر الموسم المقبل في غاية الأهمية بالنسبة للمهاجم ألفارو موراتا, حيث يسبق بطولة كأس العالم في روسيا بعام واحد فقط, مما سيجعله يرغب دائماً في المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الملكي.