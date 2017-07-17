تعرف على التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك اليوم بالدورى المصري الممتاز

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يتقابل اليوم الإثنين فريق الأهلي أمام فريق الزمالك في لقاء القمم كرة القدم المصرية على أرضية ملعب الجيش في برج العرب الموجود في مدينة الإسكندرية، حيث أعلنت اللجنة المنظمة أنه قد تقرر أن يتقابل الفريقين فى الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يخوض الفريقين اللقاء الذي يحمل رقم 114 بين القمم الأهلى والزمالك وذلك فى إطار فعاليات منافسات ولقاءات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم.

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من جهة أخرى، يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم معلنًا عن عدم استعداده عن التنازل عن الفوز بأي ثمن بينما من جهة أخرى يسعى فريق الزمالك إلى إثبات جدارته على الرغم من معرفة نتيجة الدوري من قبل خوض اللقاء مع خصمه الكبير من القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أنه قد شهدت الأيام الماضية في إطار استعدادات الفريق الأهلي للمباراة تركيزا كبيرا من جانب المعسكر الأهلاوي المحدد حيث سعي اللاعبين إلى الحصول على ثقة الجهاز الفني في تلك الاستعدادات.

ورد أن المدير الفني للنادي الأهلي قد حسم أمره واختار التشكيل الخاص بالمارد الأحمر لأجل خوض هذا اللقاء الهام والمميز بالإسكندرية، حيث توقع المقربين من الفريق والجهاز الفني ومتابعين تدريبات وأخبار الفريق أن يكون تشكيل الأهلى كالتالى:

فى حراسة المرمى سوف يتولاه شريف إكرامى، وعن خط الدفاع اللاعب سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، وقد ورد عن خط الوسط سوف يتولاه حسام عاشور، مؤمن سليمان، عبدالله السعيد، عمرو السولية، وليد سليمان، بينما يتولى خط الهجوم اللاعب عمرو جمال.