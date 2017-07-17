مانشستر يونايتد يتوصل إلي إتفاق نهائي مع إنتر من أجل ضم جناحه الكرواتي

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع فريق إنتر الإيطالي, وذلك من أجل التعاقد مع جناحه الكرواتي إيفان بيريسيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني, على أن يتقاضى اللاعب الكرواتي راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني, وذلك مع إحتمالية أن ينتقل الفرنسي الواعد أنتوني مارسيال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط إلي فريق إنتر.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الثالثة الرسمية الناجحة لفريق مانشستر يونايتد في الصيف الحالي, وذلك بعدما تعاقد النادي مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي, لتبقى الآن جماهير نادي مانشستر يونايتد في إنتظار أن يحسم ناديها رابع صفقاته الرسمية في الميركاتو الصيفي الحالي, وذلك من خلال التعاقد مع متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويأتي كل ذلك بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد, والذي يُحاول أن يدعم صفوف فريقه بأفضل العناصر البارزة من أجل الإستعداد بأفضل صورة ممكنة للموسم المقبل, والذي ينتظر فيه الفريق العديد من التحديات الصعبة وعلى رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً محاولة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.