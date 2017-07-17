لاتسيو يتعاقد رسمياً مع متوسط ميدان ليفربول

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تعاقد فريق لاتسيو الإيطالي رسمياً مع متوسط الميدان البرازيلي المخضرم لوكاس ليفا قادماً من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي, وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 5 مليون جنيه إسترليني فقط.

وبذلك يكون فريق لاتسيو قد أجرى أبرز صفقة له حتى الآن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, والتي جائت من أجل تعويض رحيل متوسط الميدان الأرجنتيني لوكاس بيليا والذي تعاقد رسمياً مع فريق ميلان الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

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هذا ويأمل الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق لاتسيو في أن ينقل اللاعب البرازيلي لوكاس ليفا خبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية على مر السنين إلي فريقه الجديد, والتي من شأنها أن تُساعد الفريق على تحقيق هدفه الأسمى وهو التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا, ولعل إختيار البرازيلي المخضرم لوكاس ليفا صاحب ال 30 عاماً جاء في محله نظراً لآنه قضى معظم مسيرته الرياضية رفقة فريق ليفربول والتي إستمرت لمدة 10 سنوات كاملة.

حيث شارك البرازيلي لوكاس ليفا مع فريقه السابق ليفربول في 344 مباراة, وذلك منذ أن تعاقد معه في صيف عام 2007 م قادماً من صفوف فريق غريمو البرازيلي, وبالرغم من أنه لم يتمكن رفقة فريق الريدز من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو بلقب دوري أبطال أوروبا, إلا أنه يمتلك الخبرة الكافية لمساعدة فريق لاتسيو على بلوغ أعرق المسابقات الأوروبية من جديد في الموسم بعد المقبل.