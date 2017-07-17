أرسنال ينضم إلي قائمة المتصارعين على قائد ساوثهامبتون

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق أرسنال الإنجليزي قد إنضم إلي قائمة الأندية المتصارعة من أجل التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد فريق ساوثهامبتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلي أن إدارة نادي أرسنال تُجهز عرضاً حالياً وصلت قيمته إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات المدافع الهولندي المتألق في السنوات القليلة الماضية, وذلك بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال والذي يُحاول أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر البارزة في الصيف الحالي حتى يكون الفريق جاهزاً مع إنطلاقة الموسم الجديد.

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حيث ينتظر الفريق اللندني العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل, والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً بقية المسابقات التي يُشارك فيها إن أمكن له تحقيق ذلك, حيث سيكون الفريق مُنافساً أيضاً على لقب الدوري الأوروبي ولقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية ولقب الدرع الخيرية الإنجليزية.

وهو ما يجعل الفريق في حاجة ماسة إلي تدعيم صفوفه ولكنه لم يتمكن حتى الآن سوى من التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي والظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني.

ولكن الآن ربما ما يُشكل عائقاً كبيراً أمامه من أجل الظفر بخدمات المدافع فيرجيل فان دايك, هو الصراع الكبير عليه من جانب كبار أندية البريمرليغ وهم فريق تشيلسي وفريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي.