ميلان يتحرك من جديد بإتجاه مهاجم ريال مدريد الواعد

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كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن فريق ميلان الإيطالي بدأ يتحرك من جديد بإتجاه العاصمة الإسبانية مدريد, وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا لاعب فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن فريق ميلان الإيطالي قد قدم عرضاً إلي الفريق الملكي وصلت قيمته إلي مبلغ 61 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات اللاعب في الصيف الحالي, على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 170 ألف جنيه إسترليني.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح ستكون هي الصفقة الثانية عشر بالنسبة لفريق الروسونيري في الميركاتو الصيفي الحالي, حيث دفعت إدارة نادي ميلان حتى الآن حوالي مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني من أجل إبرام الصفقات الجديدة, أي أن إدارة النادي قد قامت بشراء فريقاً جديداً بأكمله مع الحفاظ على الركائز الأساسية التي كانت تتواجد رفقة المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا في الموسم الماضي.

ولعل الدافع وراء ذلك هو بكل تأكيد الرغبة في العودة من جديد لتحقيق الألقاب سواء المحلية أو الأوروبية, ففي الموسم المقبل على سبيل المثال لم يُصبح هدف نادي ميلان وجماهيره فقط العودة من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا, وإنما أصبح الهدف الآن المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإيطالي رفقة حامل اللقب فريق يوفنتوس وأيضاً محاولة التتويج بلقب الدوري الأوروبي.