مدرب أرسنال يضع ضمن أولوياته مهاجم سيلتك الواعد

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع المهاجم الفرنسي الواعد موسى ديمبيلي لاعب فريق سيلتك الإسكتلندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية, وذلك كحل أخر بديل في حالة رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف الفريق اللندني سواء في الصيف الحالي أو في الصيف المقبل.

هذا وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم الأثنين أن فريق أرسنال سوف يُقدم عرضاً جديداً إلي نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز من أجل الإبقاء عليه لعدة مواسم أخرى, حيث سيتقاضى النجم التشيلي في عقده الجديد راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 275 ألف جنيه إسترليني.

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وبكل تأكيد في حالة رفض التشيلي أليكسيس سانشيز عرض التجديد مع ناديه اللندني, ستجد إدارة النادي نفسها أمام حتمية بيعه في الصيف الحالي لأحد كبار الأندية الأوروبية الراغبة في خدماته حتى لا تكون مضطرة للتخلي عنه بشكل مجاني في الصيف المقبل عقب إنتهاء عقده مع النادي, وهو ما يعني أن النادي سوف يخسر تقريباً حوالي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهته يبدو المهاجم الفرنسي الواعد موسى ديمبيلي صاحب ال 21 عاماً مُلائماً في جميع الأحوال للفريق اللندني, حيث ساهم في فوز فريقه الحالي سيلتك بالثلاثية المحلية في الموسم الماضي, كما سجل 32 هدفاً على مستوى جميع المسابقات, ولكن الأمر المؤكد أن رحيله عن فريق سيلتك لن يحدث إلا بعد ضمان الفريق تأهله إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا أي في ختام شهر أغسطس المقبل.